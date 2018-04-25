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県振興協会内に農業労働力支援センターを設置　鹿児島県とＪＡ中央会

(2018/04/25 22:35)
鹿児島県農業労働力支援センターの看板をかける三反園訓知事（右）と山野徹ＪＡ県中央会長＝県庁
　鹿児島県とＪＡ県中央会は２５日、県農業労働力支援センターを県庁１１階の県農業・農村振興協会に設置した。人口減少や高齢化に伴う農業分野での労働力不足に対応するため、求人、求職情報の一元化や人工知能（ＡＩ）を活用した省力化策の紹介など総合的な支援を図る。
　センターを運営する協会は、新規就農相談を実施し、担い手農家の経営改善に関するノウハウを持つ。農業法人の求人や求職者からの相談を受けてマッチングするほか、省力機械の情報を収集する。５月中に、農業分野で外国人技能実習制度を推進する協議会を発足させ、事務局をセンター内に設ける予定。
（記事全文は26日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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