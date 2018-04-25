県振興協会内に農業労働力支援センターを設置 鹿児島県とＪＡ中央会
(2018/04/25 22:35)
鹿児島県とＪＡ県中央会は２５日、県農業労働力支援センターを県庁１１階の県農業・農村振興協会に設置した。人口減少や高齢化に伴う農業分野での労働力不足に対応するため、求人、求職情報の一元化や人工知能（ＡＩ）を活用した省力化策の紹介など総合的な支援を図る。
鹿児島県農業労働力支援センターの看板をかける三反園訓知事（右）と山野徹ＪＡ県中央会長＝県庁
センターを運営する協会は、新規就農相談を実施し、担い手農家の経営改善に関するノウハウを持つ。農業法人の求人や求職者からの相談を受けてマッチングするほか、省力機械の情報を収集する。５月中に、農業分野で外国人技能実習制度を推進する協議会を発足させ、事務局をセンター内に設ける予定。
（記事全文は26日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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