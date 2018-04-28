ホキ展ギャラリートーク 画家・生島浩さん、写実の魅力語る 鹿児島市
(2018/04/28 13:00)
鹿児島市立美術館で開催中の「ホキ美術館名品展」（南日本新聞社、鹿児島市立美術館主催、光学堂特別協賛）に２７日、画家生島浩さん（５９）＝大阪府八尾市＝が訪れ、ギャラリートークを行った。
画家生島浩さん（左）の作品解説に聞き入る来場者＝２７日、鹿児島市立美術館
生島さんは作品を紹介しながら、「写実といっても作家の数と同じだけタイプがある。私や青木敏郎さんのように古典絵画がベースの人、現代的リアリズムの人と、分けて考えると分かりやすい」と説明。
同展は５月６日まで。一般・大学生１２００円、小・中・高校生６００円。
（記事全文は２８日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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