ホキ展ギャラリートーク　画家・生島浩さん、写実の魅力語る 鹿児島市

(2018/04/28 13:00)

画家生島浩さん（左）の作品解説に聞き入る来場者＝２７日、鹿児島市立美術館

鹿児島市立美術館で開催中の「ホキ美術館名品展」（南日本新聞社、鹿児島市立美術館主催、光学堂特別協賛）に２７日、画家生島浩さん（５９）＝大阪府八尾市＝が訪れ、ギャラリートークを行った。生島さんは作品を紹介しながら、「写実といっても作家の数と同じだけタイプがある。私や青木敏郎さんのように古典絵画がベースの人、現代的リアリズムの人と、分けて考えると分かりやすい」と説明。同展は５月６日まで。一般・大学生１２００円、小・中・高校生６００円。