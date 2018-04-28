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ホキ展ギャラリートーク　画家・生島浩さん、写実の魅力語る 鹿児島市

(2018/04/28 13:00)
画家生島浩さん（左）の作品解説に聞き入る来場者＝２７日、鹿児島市立美術館
　鹿児島市立美術館で開催中の「ホキ美術館名品展」（南日本新聞社、鹿児島市立美術館主催、光学堂特別協賛）に２７日、画家生島浩さん（５９）＝大阪府八尾市＝が訪れ、ギャラリートークを行った。
　生島さんは作品を紹介しながら、「写実といっても作家の数と同じだけタイプがある。私や青木敏郎さんのように古典絵画がベースの人、現代的リアリズムの人と、分けて考えると分かりやすい」と説明。
　同展は５月６日まで。一般・大学生１２００円、小・中・高校生６００円。
（記事全文は２８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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