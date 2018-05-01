水俣病公式確認62年　認定制度を医師ら批判　被害者連絡会が集会　水俣市

(2018/05/01 13:00)

水俣病の認定基準の問題点を訴える高岡滋医師＝水俣市公民館

水俣病公式確認から１日で６２年となるのを前に、被害者・支援者連絡会は３０日、認定制度の在り方を考える集会を水俣市内で開いた。被害者を多く診察した医師らは「主に重症者しか認定されない」と制度の現状を批判。「症状の変化や発症経過を細かく診る新たな調査が必要」と訴えた。申請棄却が相次ぐ背景について、水俣協立クリニックの高岡滋医師は「認定される症状の程度が限りなく高く、国はデータに基づかない固定した疾患像を主張し続けてきた」と指摘した。「他の疾患では説明できない症状も根拠なく棄却してきた」と振り返り、「当事者の意見を反映した診断が欠かせない」と基準見直しを求めた。