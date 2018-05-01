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水俣病公式確認62年　認定制度を医師ら批判　被害者連絡会が集会　水俣市

(2018/05/01 13:00)
水俣病の認定基準の問題点を訴える高岡滋医師＝水俣市公民館
　水俣病公式確認から１日で６２年となるのを前に、被害者・支援者連絡会は３０日、認定制度の在り方を考える集会を水俣市内で開いた。被害者を多く診察した医師らは「主に重症者しか認定されない」と制度の現状を批判。「症状の変化や発症経過を細かく診る新たな調査が必要」と訴えた。
　申請棄却が相次ぐ背景について、水俣協立クリニックの高岡滋医師は「認定される症状の程度が限りなく高く、国はデータに基づかない固定した疾患像を主張し続けてきた」と指摘した。
　「他の疾患では説明できない症状も根拠なく棄却してきた」と振り返り、「当事者の意見を反映した診断が欠かせない」と基準見直しを求めた。
（記事全文は１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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