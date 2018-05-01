成長願い土俵入り 柏原大相撲に千代丸関ら 東串良
(2018/05/01 20:00)
３００年以上の歴史がある東串良町の伝統行事「柏原大相撲」が４月２９日、同町相撲場であった。志布志市出身の関取千代丸、千代鳳の兄弟力士が赤ちゃんの土俵入りを手伝い、健やかな成長を願った。
大きな千代丸関に抱かれて四股を踏む赤ちゃん＝東串良町相撲場
参加したのは１歳未満の２９人。かわいい化粧まわし姿の赤ちゃんを両力士が軽々と抱きかかえ、土俵上で四股踏みをした。大崎町の稲村誠さん（３２）と妻綾乃さん（２８）、長男礼人ちゃん（４）は、千代丸関に抱かれた次男律志ちゃん＝６カ月＝の晴れ姿をさじき席で見守った。綾乃さんは「いい記念になる。お兄ちゃんみたいに元気に育ってほしい」と話した。
（記事全文は２日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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