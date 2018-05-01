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成長願い土俵入り　柏原大相撲に千代丸関ら　東串良

(2018/05/01 20:00)
大きな千代丸関に抱かれて四股を踏む赤ちゃん＝東串良町相撲場
　３００年以上の歴史がある東串良町の伝統行事「柏原大相撲」が４月２９日、同町相撲場であった。志布志市出身の関取千代丸、千代鳳の兄弟力士が赤ちゃんの土俵入りを手伝い、健やかな成長を願った。
　参加したのは１歳未満の２９人。かわいい化粧まわし姿の赤ちゃんを両力士が軽々と抱きかかえ、土俵上で四股踏みをした。大崎町の稲村誠さん（３２）と妻綾乃さん（２８）、長男礼人ちゃん（４）は、千代丸関に抱かれた次男律志ちゃん＝６カ月＝の晴れ姿をさじき席で見守った。綾乃さんは「いい記念になる。お兄ちゃんみたいに元気に育ってほしい」と話した。
（記事全文は２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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