成長願い土俵入り　柏原大相撲に千代丸関ら　東串良

(2018/05/01 20:00)

大きな千代丸関に抱かれて四股を踏む赤ちゃん＝東串良町相撲場

３００年以上の歴史がある東串良町の伝統行事「柏原大相撲」が４月２９日、同町相撲場であった。志布志市出身の関取千代丸、千代鳳の兄弟力士が赤ちゃんの土俵入りを手伝い、健やかな成長を願った。参加したのは１歳未満の２９人。かわいい化粧まわし姿の赤ちゃんを両力士が軽々と抱きかかえ、土俵上で四股踏みをした。大崎町の稲村誠さん（３２）と妻綾乃さん（２８）、長男礼人ちゃん（４）は、千代丸関に抱かれた次男律志ちゃん＝６カ月＝の晴れ姿をさじき席で見守った。綾乃さんは「いい記念になる。お兄ちゃんみたいに元気に育ってほしい」と話した。