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新燃岳噴火　噴煙4500メートル　警戒レベル３維持

(2018/05/14 23:45)
噴煙を上げる新燃岳＝14日午後２時46分、霧島市牧園
　霧島連山の新燃岳が１４日午後２時４４分、噴火した。噴煙は高さ４５００メートルに上り、都城市方面に流れた。鹿児島地方気象台によると、噴火は４月６日以来。火山活動は活発な状態が続いており、今後も同程度の噴火が続くとみられる。
　噴火は火口内の東側で発生。約１時間半後に停止した。大きな噴石の飛散や火砕流は確認されていない。鹿児島、宮崎両県によると、午後７時現在、被害報告はない。
（記事全文は15日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）


　南日本新聞社は桜島降灰速報メールで、新燃岳上空の風向予報を提供している。午前７時ごろと午後３時ごろに配信。登録はこちらから。


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