新燃岳噴火　噴煙4500メートル　警戒レベル３維持

(2018/05/14 23:45)

噴煙を上げる新燃岳＝14日午後２時46分、霧島市牧園

霧島連山の新燃岳が１４日午後２時４４分、噴火した。噴煙は高さ４５００メートルに上り、都城市方面に流れた。鹿児島地方気象台によると、噴火は４月６日以来。火山活動は活発な状態が続いており、今後も同程度の噴火が続くとみられる。噴火は火口内の東側で発生。約１時間半後に停止した。大きな噴石の飛散や火砕流は確認されていない。鹿児島、宮崎両県によると、午後７時現在、被害報告はない。