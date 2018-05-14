新燃岳噴火 噴煙4500メートル 警戒レベル３維持
(2018/05/14 23:45)
霧島連山の新燃岳が１４日午後２時４４分、噴火した。噴煙は高さ４５００メートルに上り、都城市方面に流れた。鹿児島地方気象台によると、噴火は４月６日以来。火山活動は活発な状態が続いており、今後も同程度の噴火が続くとみられる。
噴煙を上げる新燃岳＝14日午後２時46分、霧島市牧園
噴火は火口内の東側で発生。約１時間半後に停止した。大きな噴石の飛散や火砕流は確認されていない。鹿児島、宮崎両県によると、午後７時現在、被害報告はない。
（記事全文は15日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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