奄美世界遺産登録「ハードル高い」 放送大講座で意見交換 奄美市
(2018/05/17 23:00)
放送大学鹿児島学習センターの公開講座「世界遺産登録は奄美に必要か、語り合おう」が１３日、奄美市の県立奄美図書館であった。鹿児島大学学術研究院の萩野誠教授が講演し、約４０人の市民らと意見を出し合った。
奄美の世界自然遺産登録について講演する萩野誠教授＝奄美市の県立奄美図書館
「奄美・沖縄」の世界自然遺産登録について、ユネスコの諮問機関が「登録延期」と勧告したことに対し、萩野教授は「奄美の自然は人類の宝だから未来永劫（えいごう）厳しく保護しなさい、と示された。ハードルは高い」と述べた。
（記事全文は18日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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