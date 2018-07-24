霧島マグマ蓄積続く 活動は長期化　予知連部会

(2018/07/24 23:35)

霧島連山の火山活動状況について話し合う専門家ら＝鹿児島市の鹿児島地方気象台

気象庁火山噴火予知連絡会の「霧島山部会」の初会合が２４日、鹿児島市の鹿児島地方気象台であった。火山学者や気象台職員ら１５人が出席。新燃岳と硫黄山の噴火後も地下深くでマグマの蓄積が進んでいるため、火山活動が長期化するとの認識を改めて確認した。部会は非公開。気象庁によると、現状や今後の見通しについて検討した。新燃岳は「噴火活動が低下しているが、地震活動は高まった状態で、噴火を繰り返す可能性がある」、硫黄山は「引き続きごく小規模な噴火が発生する可能性がある」との共通認識を持った。