硫黄山噴火後 初の訓練 IP無線機を導入 えびの自主防災組織
(2018/07/26 13:00)
観光、宿泊施設などで構成する「えびの高原自主防災組織」の防災訓練が２５日、えびの市のえびの高原であり、ＩＰ無線を使った情報共有や避難経路の確認などをした。訓練は年１回で、霧島連山・硫黄山が４月に噴火して以降は初めて。
誘導役（右端）の呼び掛けで避難する訓練参加者＝えびの市のえびの高原
硫黄山が小規模爆発したとの想定。参加した施設の従業員ら約４０人は、全体の避難場所に指定されているえびの高原荘に約２０分で集まった。
（記事全文は26日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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