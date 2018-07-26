硫黄山噴火後 初の訓練　IP無線機を導入　えびの自主防災組織

(2018/07/26 13:00)

誘導役（右端）の呼び掛けで避難する訓練参加者＝えびの市のえびの高原

観光、宿泊施設などで構成する「えびの高原自主防災組織」の防災訓練が２５日、えびの市のえびの高原であり、ＩＰ無線を使った情報共有や避難経路の確認などをした。訓練は年１回で、霧島連山・硫黄山が４月に噴火して以降は初めて。硫黄山が小規模爆発したとの想定。参加した施設の従業員ら約４０人は、全体の避難場所に指定されているえびの高原荘に約２０分で集まった。