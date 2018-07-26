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硫黄山噴火後 初の訓練　IP無線機を導入　えびの自主防災組織

(2018/07/26 13:00)
誘導役（右端）の呼び掛けで避難する訓練参加者＝えびの市のえびの高原
　観光、宿泊施設などで構成する「えびの高原自主防災組織」の防災訓練が２５日、えびの市のえびの高原であり、ＩＰ無線を使った情報共有や避難経路の確認などをした。訓練は年１回で、霧島連山・硫黄山が４月に噴火して以降は初めて。
　硫黄山が小規模爆発したとの想定。参加した施設の従業員ら約４０人は、全体の避難場所に指定されているえびの高原荘に約２０分で集まった。
（記事全文は26日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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