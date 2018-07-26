市比野大火から５０年 「防災意識高めたい」住民ら式典 薩摩川内
(2018/07/26 20:00)
「市比野大火」から５０年となる薩摩川内市樋脇町市比野の市比野地区コミュニティ協議会＝鳥越孝志会長（６８）＝は２１日、樋脇保健センターで防火式典を開いた。大火を風化させず、二度と悲惨な火災を起こさないことを誓った。
火の用心のうたを歌う園児＝薩摩川内市樋脇保健センター
大火は１９６８（昭和４３）年７月２５日午後１０時１５分ごろ、地区内の木造平屋住家から出火。住家４３棟と非住家１棟の計約１万平方メートルを全焼し、４３世帯１３２人が焼き出された。死者はなかったが、７人の負傷者が出た。
式典には住民や消防団員ら約１８０人が出席。鳥越会長が当時の様子を紹介した。火が燃え移りそうになっていた家から食料品などを運び出すのを手伝ったとし、「５０年を機に防災意識をさらに高めたい」と強調した。
（記事全文は２７日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
- 市比野大火から５０年 「防災意識高めたい」住民ら式典 薩摩川内 (07/26 20:00)
- 硫黄山噴火後 初の訓練 IP無線機を導入 えびの自主防災組織 (07/26 13:00)
- 鹿屋でまたコンビニ強盗 (07/26 08:52)
- 地域の交通安全考えよう こどもサミット 鹿児島中央署 (07/26 06:30)
- 働き方改革へセミナー ９月まで７会場で (07/25 23:00)
- 水族館の魚 アプリ解説 27日まで公開実験 かごしま水族館 (07/25 22:02)
- アロハ浴衣お披露目 爽やか柄で指宿PR (07/25 20:00)
- 鹿実、３年ぶり優勝 第１００回全国高校野球選手権鹿児島大会 (07/25 15:46)
- カツオ残さい再資源化 施設新設へ 枕崎 (07/25 13:00)
- 「夢を見せてくれた」 鹿屋農応援団 奮闘たたえる (07/25 06:30)
- 霧島マグマ蓄積続く 活動は長期化 予知連部会 (07/24 23:35)
- 77人 日頃の成果披露 鹿児島県障害者技能競技大会 (07/24 22:00)
- 特攻の記憶語り継ごう 市民組織が連携 旧海軍航空隊の鹿屋、茨城、兵庫、大分 (07/24 20:00)
- 馬毛島で初の児童体験活動 活用一環、西之表市が企画 (07/24 13:00)
- 熱中症、夜間も警戒 鹿児島市、１４日連続熱帯夜 (07/24 10:01)
- 東京芸大院生がPR動画 若者の感性で鹿児島市売り込め (07/24 06:30)
- 廃校跡 子どもの声響く 蒲生・小川内でイベント (07/23 23:00)
- 電子灯籠 六月灯で披露 加治木工高生 (07/23 22:00)
- 「種子島大学」開校 宇宙センター学ぶ 初講義に31人 (07/23 20:00)
- 17年度 鹿児島県移住 596世帯996人 半数が20～30代 (07/23 13:00)
- 23日は大暑 熱中症に注意 涼求めプールに人波 鹿児島市 (07/23 06:30)
- 鹿屋・旧菅原小 宿泊施設へ 大隅の魅力発信拠点に (07/22 23:00)
- 霧島温泉市場でビアガーデン 26日スタート 霧島市牧園 (07/22 22:00)
- 鹿児島Ｕ敗れる 無敗１２戦でストップ (07/22 21:01)
- 「末吉茶」パッケージ 曽於高生がデザイン案 農家と連携、秋販売へ (07/22 20:05)
- ２年ぶり「曽我どんの傘焼き」 燃え上がる炎 夏の夜照らす 鹿児島市 (07/22 13:00)
- 「ダンボール遊園地」開幕 海賊船、遊具に歓声 鹿児島市の黎明館 (07/22 06:30)
- 長島で日本エアギター選手権 鹿児島県勢が２位 (07/21 23:30)
- 九州高校生ものづくりコン 川内商工・楠元さん、家具工芸部門Ｖ (07/21 22:00)
- 野菜や加工品、多彩な品ぞろえ 「霧島ふもとの駅」オープン 牧園 (07/21 20:40)