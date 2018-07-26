市比野大火から５０年　「防災意識高めたい」住民ら式典　薩摩川内

(2018/07/26 20:00)

火の用心のうたを歌う園児＝薩摩川内市樋脇保健センター

「市比野大火」から５０年となる薩摩川内市樋脇町市比野の市比野地区コミュニティ協議会＝鳥越孝志会長（６８）＝は２１日、樋脇保健センターで防火式典を開いた。大火を風化させず、二度と悲惨な火災を起こさないことを誓った。大火は１９６８（昭和４３）年７月２５日午後１０時１５分ごろ、地区内の木造平屋住家から出火。住家４３棟と非住家１棟の計約１万平方メートルを全焼し、４３世帯１３２人が焼き出された。死者はなかったが、７人の負傷者が出た。式典には住民や消防団員ら約１８０人が出席。鳥越会長が当時の様子を紹介した。火が燃え移りそうになっていた家から食料品などを運び出すのを手伝ったとし、「５０年を機に防災意識をさらに高めたい」と強調した。