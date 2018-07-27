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「ゆうすい市場」スタート、特産品をネット販売　湧水町観光協

(2018/07/27 22:00)
「ゆうすい市場」で販売する商品＝湧水町の栗太郎館
　霧島山麓湧水町観光協会は、町の特産品を販売するインターネット通販サイト「ゆうすい市場」を立ち上げた。農産物や加工品など自慢の逸品を全国に発信し、農業や商工業の活性化と交流人口の増加につなげたい考え。１カ月５０万円の売り上げを目指す。
　県内で最も古い栽培の歴史があるとされる湧水茶（４３２円から）、旬の野菜セット（２０００円）、菓子セット（２２００円）、アクセサリー（８９０円から、いずれも税込み）など、同協会加盟の１０業者３０品目を取り扱う。１８日の開設と同時に、会員制交流サイト「フェイスブック」と写真共有アプリ「インスタグラム」による商品のＰＲも始めた。
（記事全文は２８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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