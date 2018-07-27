「ゆうすい市場」スタート、特産品をネット販売　湧水町観光協

(2018/07/27 22:00)

「ゆうすい市場」で販売する商品＝湧水町の栗太郎館

霧島山麓湧水町観光協会は、町の特産品を販売するインターネット通販サイト「ゆうすい市場」を立ち上げた。農産物や加工品など自慢の逸品を全国に発信し、農業や商工業の活性化と交流人口の増加につなげたい考え。１カ月５０万円の売り上げを目指す。県内で最も古い栽培の歴史があるとされる湧水茶（４３２円から）、旬の野菜セット（２０００円）、菓子セット（２２００円）、アクセサリー（８９０円から、いずれも税込み）など、同協会加盟の１０業者３０品目を取り扱う。１８日の開設と同時に、会員制交流サイト「フェイスブック」と写真共有アプリ「インスタグラム」による商品のＰＲも始めた。