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出水麓の未来語ろう「創造会議」 出水市が設立　

(2018/07/28 22:00)
大橋勇太副市長（左端）の話を聞く市民ら＝出水市中央公民館
　出水市は、国の重要伝統的建造物群保存地区（重伝建地区）がある出水麓の将来像を市民と考える「出水麓未来創造会議」を立ち上げた。８月から１０月にかけてワークショップを開き、観光と生活の両立、空き家対策など幅広い政策提言を得たい考え。年度内をめどに構想をまとめる。
　市は現状や課題を共有するため、オリエンテーションを兼ねた初会合を中央公民館で７月２１日開き、市民ら約１００人が参加した。
（記事全文は29日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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