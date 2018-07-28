出水麓の未来語ろう「創造会議」 出水市が設立　

(2018/07/28 22:00)

大橋勇太副市長（左端）の話を聞く市民ら＝出水市中央公民館

出水市は、国の重要伝統的建造物群保存地区（重伝建地区）がある出水麓の将来像を市民と考える「出水麓未来創造会議」を立ち上げた。８月から１０月にかけてワークショップを開き、観光と生活の両立、空き家対策など幅広い政策提言を得たい考え。年度内をめどに構想をまとめる。市は現状や課題を共有するため、オリエンテーションを兼ねた初会合を中央公民館で７月２１日開き、市民ら約１００人が参加した。