島食材でコースランチ 奄美高校レストラン
(2018/07/28 23:00)
奄美市名瀬の奄美高校の生徒と、国内外でフランス料理店を展開する黒岩功シェフ（５１）＝鹿児島市出身＝らが考案したフルコースランチを提供するイベントが２４日、同校であった。奄美を訪れた観光客ら約５０人は島の食材をふんだんに使った料理を堪能した。
奄美高校レストランの来店者に料理を提供する生徒＝奄美市名瀬の同校
その名も「奄美高校レストラン」。レストラン運営を体験するだけでなく、奄美の魅力を発信し観光客増加を狙う。昨年に続き２回目の今回は、日本料理家の梛木春幸さん（４８）も監修に加わった。
（記事全文は29日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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