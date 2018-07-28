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島食材でコースランチ　奄美高校レストラン

(2018/07/28 23:00)
奄美高校レストランの来店者に料理を提供する生徒＝奄美市名瀬の同校
　奄美市名瀬の奄美高校の生徒と、国内外でフランス料理店を展開する黒岩功シェフ（５１）＝鹿児島市出身＝らが考案したフルコースランチを提供するイベントが２４日、同校であった。奄美を訪れた観光客ら約５０人は島の食材をふんだんに使った料理を堪能した。
　その名も「奄美高校レストラン」。レストラン運営を体験するだけでなく、奄美の魅力を発信し観光客増加を狙う。昨年に続き２回目の今回は、日本料理家の梛木春幸さん（４８）も監修に加わった。
（記事全文は29日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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