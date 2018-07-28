島食材でコースランチ　奄美高校レストラン

(2018/07/28 23:00)

奄美高校レストランの来店者に料理を提供する生徒＝奄美市名瀬の同校

奄美市名瀬の奄美高校の生徒と、国内外でフランス料理店を展開する黒岩功シェフ（５１）＝鹿児島市出身＝らが考案したフルコースランチを提供するイベントが２４日、同校であった。奄美を訪れた観光客ら約５０人は島の食材をふんだんに使った料理を堪能した。その名も「奄美高校レストラン」。レストラン運営を体験するだけでなく、奄美の魅力を発信し観光客増加を狙う。昨年に続き２回目の今回は、日本料理家の梛木春幸さん（４８）も監修に加わった。