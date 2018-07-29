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花火6000発 夜空に大輪　桜島火の島祭り

(2018/07/29 13:00)
鹿児島湾を染めながら夏の夜空を彩る花火＝鹿児島市与次郎１丁目
　「２０１８桜島火の島祭り」（同実行委員会主催）が２８日、鹿児島市の桜島多目的広場であった。約３万４０００人（主催者発表）が、色鮮やかな打ち上げ花火６０００発に見入った。
　浴衣姿の若者や家族連れらが、城南海（きずきみなみ）さんの歌謡ショーや、桜島火の島太鼓のステージなど３部構成のプログラムを楽しんだ。花火が始まると、盛り上がりは最高潮に。レーザー光線や音楽に合わせて夜空を焦がす大輪に歓声が上がった。
（記事全文は29日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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