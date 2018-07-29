花火6000発 夜空に大輪　桜島火の島祭り

(2018/07/29 13:00)

鹿児島湾を染めながら夏の夜空を彩る花火＝鹿児島市与次郎１丁目

「２０１８桜島火の島祭り」（同実行委員会主催）が２８日、鹿児島市の桜島多目的広場であった。約３万４０００人（主催者発表）が、色鮮やかな打ち上げ花火６０００発に見入った。浴衣姿の若者や家族連れらが、城南海（きずきみなみ）さんの歌謡ショーや、桜島火の島太鼓のステージなど３部構成のプログラムを楽しんだ。花火が始まると、盛り上がりは最高潮に。レーザー光線や音楽に合わせて夜空を焦がす大輪に歓声が上がった。