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檍の情景、歌詞に込め　曽於の小学校長が故郷ソング

(2018/07/29 23:00)
自作の「故郷の空あおき」を熱唱する檍小学校の真辺幸成校長＝曽於市末吉の檍神社
　「神話の郷（さと）の檍（あおき）ケ原に　湧く水清き小戸（おど）の池」。曽於市の檍小学校の真辺幸成校長（５９）が、地域の情景を盛り込んだオリジナルソング「故郷（ふるさと）の空あおき」を作詞、作曲した。檍神社境内で２２日にあった野外ライブで披露し、地域住民らから喝采を浴びた。
　「将来、檍小の子どもたちが県外、市外に出ることになっても、この歌を思い出して故郷を懐かしんでもらえるとうれしい」と真辺さん。次は８月２５日、あおき祭りで歌うつもりだ。
（記事全文は30日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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