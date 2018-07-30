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深夜の現場 親子で見学　南日本新聞社

(2018/07/30 06:30)
刷り上がったばかりの朝刊を手に取る参加者＝鹿児島市の南日本新聞社
　南日本新聞社の深夜の新聞製作現場を間近で見られる「ミッドナイト見学」が２８日深夜から２９日未明、鹿児島市の同社であり、抽選で選ばれた家族１５組４３人が参加した。
　県内外のほか、海外から届く記事に短時間で見出しを付け、紙面レイアウトを決める作業や、新聞を印刷する輪転場を見て回った。１秒間に２０部印刷できる高さ１２．８メートルの輪転機が次々と新聞を刷り出すと、見学者から歓声が上がった。
（記事全文は30日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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