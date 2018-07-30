深夜の現場 親子で見学　南日本新聞社

(2018/07/30 06:30)

刷り上がったばかりの朝刊を手に取る参加者＝鹿児島市の南日本新聞社

南日本新聞社の深夜の新聞製作現場を間近で見られる「ミッドナイト見学」が２８日深夜から２９日未明、鹿児島市の同社であり、抽選で選ばれた家族１５組４３人が参加した。県内外のほか、海外から届く記事に短時間で見出しを付け、紙面レイアウトを決める作業や、新聞を印刷する輪転場を見て回った。１秒間に２０部印刷できる高さ１２．８メートルの輪転機が次々と新聞を刷り出すと、見学者から歓声が上がった。