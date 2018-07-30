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天文館にハイボールバー　南九州初、８月１日開店

(2018/07/30 22:29)
ウイスキーのボトルが並ぶ店内＝鹿児島市千日町
　サントリー酒類（東京）は、ハイボールの専門店「ＨＩＧＨＢＡＬＬ　ＢＡＲ天文館１９２３」を８月１日、鹿児島市千日町の文化通り沿いにオープンさせる。全国１５店目、九州では福岡の２店に続き３店目となる。約４０種類のウイスキーをそろえ市場拡大を目指す。
　店舗面積約５０平方メートル、カウンターとテーブルの３１席。月～木は午後６時～午前２時、金、土と祝前日は午前３時まで。日祝日定休。電話099(295)0487
（記事全文は31日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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