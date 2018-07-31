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ダンボール遊園地　来場者が１万人に　鹿児島市黎明館

(2018/07/31 13:00)
１万人目の記念品を受け取り喜ぶ竹元一平君（手前右）と家族＝鹿児島市の黎明館
　鹿児島市の黎明館で開催中の「ダンボールアート遊園地ｉｎかごしま」（南日本新聞社主催、丸和建設特別協賛）の来場者が３０日、１万人を突破した。１万人目となった龍郷町の赤徳小中学校小学１年竹元一平君（７）に、段ボールの工作キットが贈られた。
　妹の咲智ちゃん（５）ら親子４人で訪れた一平君は早速、謎解き迷路やシーソーなどの遊具に挑戦していた。
（記事全文は31日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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