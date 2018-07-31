ダンボール遊園地　来場者が１万人に　鹿児島市黎明館

(2018/07/31 13:00)

１万人目の記念品を受け取り喜ぶ竹元一平君（手前右）と家族＝鹿児島市の黎明館

鹿児島市の黎明館で開催中の「ダンボールアート遊園地ｉｎかごしま」（南日本新聞社主催、丸和建設特別協賛）の来場者が３０日、１万人を突破した。１万人目となった龍郷町の赤徳小中学校小学１年竹元一平君（７）に、段ボールの工作キットが贈られた。妹の咲智ちゃん（５）ら親子４人で訪れた一平君は早速、謎解き迷路やシーソーなどの遊具に挑戦していた。