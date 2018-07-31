ダンボール遊園地 来場者が１万人に 鹿児島市黎明館
(2018/07/31 13:00)
鹿児島市の黎明館で開催中の「ダンボールアート遊園地ｉｎかごしま」（南日本新聞社主催、丸和建設特別協賛）の来場者が３０日、１万人を突破した。１万人目となった龍郷町の赤徳小中学校小学１年竹元一平君（７）に、段ボールの工作キットが贈られた。
１万人目の記念品を受け取り喜ぶ竹元一平君（手前右）と家族＝鹿児島市の黎明館
妹の咲智ちゃん（５）ら親子４人で訪れた一平君は早速、謎解き迷路やシーソーなどの遊具に挑戦していた。
（記事全文は31日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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