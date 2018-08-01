甲子園出場 鹿児島実高へエール　川内駅

(2018/08/01 06:30)

甲子園へ向かう鹿実ナインにエールを送る市民ら＝薩摩川内市の川内駅

３１日、第１００回全国高校野球選手権大会に出場するため新幹線で甲子園へ出発した鹿児島実業高校野球部を、薩摩川内市の関係者らが同市の川内駅ホームで見送り、エールを送った。同校ＯＢや選手の家族、少年野球チームの後輩ら市内外から約７０人が集まった。新幹線の停車時間はわずか１分。参加者は拍手や万歳をしながら「フレフレ、鹿実」と声を張り上げた。