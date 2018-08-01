夏雲近し ２階建てオープンバス「そらバス」出発式 鹿児島市
(2018/08/01 23:30)
九州２例目、県内では初となる２階建てのオープンバス「かごんま そらバス」２台の出発式が１日、鹿児島市のＪＲ鹿児島中央駅西口ロータリーであった。
市街地をデモ走行するオープンバス＝鹿児島市山之口町
式後、関係者や報道陣約６０人が分乗し、市内周遊と桜島の２コースをデモ走行。夏雲の下、普段と違う開放的な視界を楽しんだ。本格運行は２日から。
（記事全文は２日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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