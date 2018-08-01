夏雲近し　２階建てオープンバス「そらバス」出発式　鹿児島市

(2018/08/01 23:30)

市街地をデモ走行するオープンバス＝鹿児島市山之口町

九州２例目、県内では初となる２階建てのオープンバス「かごんま そらバス」２台の出発式が１日、鹿児島市のＪＲ鹿児島中央駅西口ロータリーであった。式後、関係者や報道陣約６０人が分乗し、市内周遊と桜島の２コースをデモ走行。夏雲の下、普段と違う開放的な視界を楽しんだ。本格運行は２日から。