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夏雲近し　２階建てオープンバス「そらバス」出発式　鹿児島市

(2018/08/01 23:30)
市街地をデモ走行するオープンバス＝鹿児島市山之口町
　九州２例目、県内では初となる２階建てのオープンバス「かごんま　そらバス」２台の出発式が１日、鹿児島市のＪＲ鹿児島中央駅西口ロータリーであった。
　式後、関係者や報道陣約６０人が分乗し、市内周遊と桜島の２コースをデモ走行。夏雲の下、普段と違う開放的な視界を楽しんだ。本格運行は２日から。
（記事全文は２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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