360度動画で鰻温泉PR 指宿・山川
(2018/08/05 06:30)
指宿市山川の常盤建設＝尾辻義治社長（７２）＝が、３６０度撮影できる特殊カメラで地元の鰻温泉を紹介するＰＲ動画を制作した。視聴用のゴーグルなどを市に贈った。
鰻温泉PR動画の一場面
動画は２分２０秒でＶＲ（仮想現実）映像のカメラを使い撮影。ゴーグルを付けて見ると、３６０度の景色を楽しめる。鰻温泉の浴槽や鰻地区の空撮、西郷のキャラクターも登場。英語、中国語、台湾語、韓国語のナレーションもある。
（記事全文は５日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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