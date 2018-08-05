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360度動画で鰻温泉PR　指宿・山川

(2018/08/05 06:30)
鰻温泉PR動画の一場面
　指宿市山川の常盤建設＝尾辻義治社長（７２）＝が、３６０度撮影できる特殊カメラで地元の鰻温泉を紹介するＰＲ動画を制作した。視聴用のゴーグルなどを市に贈った。
　動画は２分２０秒でＶＲ（仮想現実）映像のカメラを使い撮影。ゴーグルを付けて見ると、３６０度の景色を楽しめる。鰻温泉の浴槽や鰻地区の空撮、西郷のキャラクターも登場。英語、中国語、台湾語、韓国語のナレーションもある。
（記事全文は５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）

特集「明治維新150年」
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