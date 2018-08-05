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「流氷の天使」標本展示　枕崎お魚センター

(2018/08/05 22:00)
クリオネを紹介する展示場＝枕崎市の鹿児島水圏生物博物館（枕崎お魚センター内）
　枕崎市の鹿児島水圏生物博物館展示場「まくらざきシーコレクション」（枕崎お魚センター内）で、「流氷の天使」として知られるクリオネの標本を展示している。全長１４ミリの小さな“天使”をパネルとともに紹介する。３１日まで。
　同博物館が昨夏、枕崎で見られる魚十数種類を、友好都市盟約を結ぶ北海道稚内市のノシャップ寒流水族館に寄贈。今春、返礼としてクリオネ約２０匹が届いた。稚内に流氷と一緒に流れて来るという。
　同博物館では飼育が難しいため、岩坪洸樹代表理事（２９）が標本化した。
展示されているクリオネの標本＝枕崎市の鹿児島水圏生物博物館（枕崎お魚センター内）
（記事全文は６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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