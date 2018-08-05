「流氷の天使」標本展示 枕崎お魚センター
(2018/08/05 22:00)
枕崎市の鹿児島水圏生物博物館展示場「まくらざきシーコレクション」（枕崎お魚センター内）で、「流氷の天使」として知られるクリオネの標本を展示している。全長１４ミリの小さな“天使”をパネルとともに紹介する。３１日まで。
クリオネを紹介する展示場＝枕崎市の鹿児島水圏生物博物館（枕崎お魚センター内）
同博物館が昨夏、枕崎で見られる魚十数種類を、友好都市盟約を結ぶ北海道稚内市のノシャップ寒流水族館に寄贈。今春、返礼としてクリオネ約２０匹が届いた。稚内に流氷と一緒に流れて来るという。
同博物館では飼育が難しいため、岩坪洸樹代表理事（２９）が標本化した。
展示されているクリオネの標本＝枕崎市の鹿児島水圏生物博物館（枕崎お魚センター内）
（記事全文は６日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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