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駐日豪大使 市電パース・マイアミ号乗り散策　鹿児島市

(2018/08/06 23:25)
鹿児島市交通局の市電「パース・マイアミ号」に乗るリチャード・コート駐日オーストラリア大使＝鹿児島市山下町の鹿児島市役所前
　駐日豪大使のリチャード・コートさん（７２）と関係者５人が６日、鹿児島市を訪れた。森博幸市長を表敬後、市役所前電停から市電パース・マイアミ号に乗りこみ、約２０分の電車旅を楽しんだ。
　１９７４（昭和４９）年に鹿児島市と姉妹都市盟約を結んだ豪パース市。同市出身の大使は、２０１７年２月の着任当初から鹿児島訪問を希望していたという。
（記事全文は７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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