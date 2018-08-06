駐日豪大使 市電パース・マイアミ号乗り散策　鹿児島市

(2018/08/06 23:25)

鹿児島市交通局の市電「パース・マイアミ号」に乗るリチャード・コート駐日オーストラリア大使＝鹿児島市山下町の鹿児島市役所前

駐日豪大使のリチャード・コートさん（７２）と関係者５人が６日、鹿児島市を訪れた。森博幸市長を表敬後、市役所前電停から市電パース・マイアミ号に乗りこみ、約２０分の電車旅を楽しんだ。１９７４（昭和４９）年に鹿児島市と姉妹都市盟約を結んだ豪パース市。同市出身の大使は、２０１７年２月の着任当初から鹿児島訪問を希望していたという。