オロシティーに新スペース 音響・防音設備充実「マルチテラス」

(2018/08/07 06:30)

音響・防音設備が充実した「マルチテラス」＝鹿児島市のオロシティーホール

鹿児島総合卸商業団地協同組合（鹿児島市）は、団地内のオロシティーホールに多目的貸しスペースを新設し、名称を「マルチテラス」と決めた。音響・防音設備を充実し、組合は「音楽イベントやダンス発表会などに広く活用してほしい」としている。約１００平方メートルで、最大約９０人収容可能。４方向の高音質スピーカーと防音壁により、音楽関係の催しに広く対応する。大型鏡やスポットライトも完備し、１５０インチのスクリーンは高解像度４Ｋの映像も楽しめる。５月に着工し、事業費は約３２００万円。