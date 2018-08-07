オロシティーに新スペース 音響・防音設備充実「マルチテラス」
(2018/08/07 06:30)
鹿児島総合卸商業団地協同組合（鹿児島市）は、団地内のオロシティーホールに多目的貸しスペースを新設し、名称を「マルチテラス」と決めた。音響・防音設備を充実し、組合は「音楽イベントやダンス発表会などに広く活用してほしい」としている。
音響・防音設備が充実した「マルチテラス」＝鹿児島市のオロシティーホール
約１００平方メートルで、最大約９０人収容可能。４方向の高音質スピーカーと防音壁により、音楽関係の催しに広く対応する。大型鏡やスポットライトも完備し、１５０インチのスクリーンは高解像度４Ｋの映像も楽しめる。５月に着工し、事業費は約３２００万円。
（記事全文は７日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
- オロシティーに新スペース 音響・防音設備充実「マルチテラス」 (08/07 06:30)
- 駐日豪大使 市電パース・マイアミ号乗り散策 鹿児島市 (08/06 23:25)
- ７日立秋 栗の実青々と 鹿児島県内 猛暑続く (08/06 22:55)
- 霧島国際音楽祭 指揮の海老原さん、中学生指導 さつまで吹奏楽クリニック (08/06 20:24)
- 目指せ美術系大学 地元出身美大生ら指導 鹿児島市・松陽高校 (08/06 13:00)
- 8･6豪雨25年 「耐える川」願い 鹿児島市・甲突川 (08/06 06:30)
- 絶景展望台 手作り 「自然の芸術堪能を」 大隅・笹木の幸田さん (08/05 23:00)
- 「流氷の天使」標本展示 枕崎お魚センター (08/05 22:00)
- 離島甲子園 ７日開幕 全国の中学生23チーム 種子島 (08/05 20:00)
- 弓道女子 鹿児島南が優勝 東海インターハイ (08/05 15:05)
- 190チーム熱戦 夏の風物詩「舟こぎ競争」 奄美市名瀬 (08/05 13:00)
- 360度動画で鰻温泉PR 指宿・山川 (08/05 06:30)
- 球児見つめスコア30年 「心ときめく」出水・小野さん (08/04 23:00)
- 空き家活用 帰省者に提案 12日にフェスタ 日置市・JR伊集院駅南口 (08/04 22:00)
- 「百度参り石」設置 市出身者寄贈 活性化に期待 伊佐・熊野神社 (08/04 20:00)
- 起業で地域活性化 若い世代の挑戦期待 銀行、県 相次ぎ企画コン 鹿児島県内 (08/04 13:00)
- すっきりとした甘みとコク 「天文館はちみつ」販売開始 鹿児島市 (08/04 06:30)
- 明治維新の児童書出版 創作グループ「あしべ」 鹿児島市 (08/03 23:00)
- 奄美の四季 一冊に 元新聞記者・幸さん出版 (08/03 22:00)
- まちなかに休憩所 空き店舗改装、中種子町商工会女性部が設置 (08/03 20:00)
- 奄美の自然継承を 地元議員 超党派議連が発足 鹿児島市 (08/03 13:00)
- 平和の貴さ発信 旧航空隊ゆかり、鹿屋など４市連携協議会 (08/03 06:30)
- 都城の観光農園が招待 地元幼稚園児らリンゴ狩り楽しむ (08/02 23:30)
- さつま・盈進小創設１６０年記念 幕末、明治の教育たどる企画展 (08/02 22:15)
- 南種子・島間港にＨ２Ｂ陸揚げ キャンプ参加児童ら９９人見学 (08/02 20:10)
- 鹿実は金足農と初戦 ４日目第２試合 高校野球 (08/02 16:53)
- 種子島空港定期路線にジェット機初就航 季節臨時の伊丹便、31日まで (08/02 13:00)
- 肝付町で落花生収穫 実付きよく、笑顔の輪広がる (08/02 06:30)
- 夏雲近し ２階建てオープンバス「そらバス」出発式 鹿児島市 (08/01 23:30)
- リサイクル日本一・大崎にブータン視察団 ごみ分別と資源化学ぶ (08/01 22:00)