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ダンボールアート遊園地 来場２万人突破 鹿児島市・黎明館

(2018/08/07 23:30)
来場２万人目となった松下愛生さん（右から２人目）と家族＝鹿児島市の黎明館
　鹿児島市の黎明館で開催中の企画展「ダンボールアート遊園地ｉｎかごしま」（南日本新聞社主催、丸和建設特別協賛）の来場者が７日、２万人に達した。節目の来場者となった熊本市の力合小学校１年松下愛生さん（６）に記念の工作キットが贈られた。
　同展は８月２６日まで。大人（中学生以上）８００円、子ども（３歳〜小学生）５００円、ペア券（大人１人と子ども１人）１２００円。小学生以下は保護者同伴。
（記事全文は８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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