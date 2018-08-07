ダンボールアート遊園地 来場２万人突破 鹿児島市・黎明館

(2018/08/07 23:30)

来場２万人目となった松下愛生さん（右から２人目）と家族＝鹿児島市の黎明館

鹿児島市の黎明館で開催中の企画展「ダンボールアート遊園地ｉｎかごしま」（南日本新聞社主催、丸和建設特別協賛）の来場者が７日、２万人に達した。節目の来場者となった熊本市の力合小学校１年松下愛生さん（６）に記念の工作キットが贈られた。同展は８月２６日まで。大人（中学生以上）８００円、子ども（３歳〜小学生）５００円、ペア券（大人１人と子ども１人）１２００円。小学生以下は保護者同伴。