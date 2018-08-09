全日本バレー男子監督 岩切秀雄市長を表敬　薩摩川内

(2018/08/09 23:00)

世界選手権に向けて意気込みを語る全日本男子バレーボールチームの中垣内祐一監督（左）＝薩摩川内市役所

薩摩川内市のサンアリーナせんだいで合宿中の全日本男子バレーボールチームの中垣内祐一監督が８日、市役所に岩切秀雄市長を表敬した。職員や観光関係者らの歓迎を受け世界選手権への意気込みを語った。合宿は１５日まで。１１、１３日の午後４～６時と、１２日午後５～７時に公開練習がある。全日本男子チームの合宿は４月に引き続き９回目。選手やスタッフ計２５人が、９月１０日からの世界選手権（イタリア、ブルガリア）に向け調整する。