住民や児童ら 見事な舞披露　鹿屋市吾平・伝統芸能祭

(2018/08/10 20:00)

八月踊りを披露する子どもたち＝鹿屋市吾平町の鵜戸神社

鹿屋市吾平町の鵜戸神社で４日、美里吾平伝統芸能祭があった。住民や子どもたちが、吾平地区に約２５０年前から伝わるとされる八月踊りなどを披露し、盛り上がった。地域の伝統芸能を広め継承する目的で始まり、今年で４回目。中央麓地区の子どもたちは、そば打ちを表現したそば切り踊りをし、息の合った舞に会場からアンコールの声が上がった。