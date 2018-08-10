住民や児童ら 見事な舞披露 鹿屋市吾平・伝統芸能祭
(2018/08/10 20:00)
鹿屋市吾平町の鵜戸神社で４日、美里吾平伝統芸能祭があった。住民や子どもたちが、吾平地区に約２５０年前から伝わるとされる八月踊りなどを披露し、盛り上がった。
八月踊りを披露する子どもたち＝鹿屋市吾平町の鵜戸神社
地域の伝統芸能を広め継承する目的で始まり、今年で４回目。
中央麓地区の子どもたちは、そば打ちを表現したそば切り踊りをし、息の合った舞に会場からアンコールの声が上がった。
（記事全文は11日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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