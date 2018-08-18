沖永良部島 噴火警戒レベル４ 監視強化、警戒続く

(2018/08/18 06:30)

噴火警戒レベル４（避難準備）の屋久島町・口永良部島では、１７日も火山性地震を観測した。火山ガスの放出量も多い状態が続き、福岡管区気象台は３年前と同程度の爆発的噴火に備え、火口の半径３キロ以内で大きな噴石や火砕流に厳重な警戒を呼び掛けている。

火山性地震は、レベルが引き上げられた１５日、火口の西側で増加し３７回観測されたが、１６日は１回、１７日も午後６時まで１回にとどまっている。同日の火山ガス放出量は１２００トンで多い状態が続いている。

