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沖永良部島 噴火警戒レベル４　監視強化、警戒続く

(2018/08/18 06:30)
　噴火警戒レベル４（避難準備）の屋久島町・口永良部島では、１７日も火山性地震を観測した。火山ガスの放出量も多い状態が続き、福岡管区気象台は３年前と同程度の爆発的噴火に備え、火口の半径３キロ以内で大きな噴石や火砕流に厳重な警戒を呼び掛けている。
　火山性地震は、レベルが引き上げられた１５日、火口の西側で増加し３７回観測されたが、１６日は１回、１７日も午後６時まで１回にとどまっている。同日の火山ガス放出量は１２００トンで多い状態が続いている。
（記事全文は18日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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