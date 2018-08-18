インターハイ女子自由形２００メートル仮屋（鹿情報）３位
(2018/08/18 18:32)
２０１８年度全国高校総合体育大会（東海総体）は１８日、水球などがあった。競泳の女子自由形２００メートルの仮屋美邑（鹿児島情報）は３位となり、前日の４００メートルに続いて入賞を果たした。
観客席に向かって笑顔で手を振る仮屋美邑（鹿児島情報）＝名古屋市日本ガイシプラザ
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