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島の子60人 合唱を録音　唄島プロジェクト・奄美市名瀬

(2018/08/18 20:00)
唄島プロジェクトの曲を合唱する子どもたち＝奄美市名瀬の奄美少年自然の家
　奄美大島出身のアーティスト１５組が楽曲を制作する「唄島プロジェクト」に島の子どもたちも参加することになり、奄美市名瀬の奄美少年自然の家で１４日、合唱を録音した。子どもたちは、故郷への思いを次世代に伝えようとの曲の願いをかみしめた。
　プロジェクトには元ちとせさんやカサリンチュらが参加し、「懐かしい未来へ」というタイトルの楽曲を１０月に発表する。子どもたちが歌う様子はプロモーションビデオの中で使われる予定という。
（記事全文は19日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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