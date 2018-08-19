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全国高校総体 競泳女子200メートル自由形　鹿児島情報・仮屋３位

(2018/08/19 06:30)
【女子自由形200メートル決勝】力強い泳ぎで３位に入った鹿情報・仮屋＝名古屋市日本ガイシプラザ
　２０１８年度全国高校総合体育大会（東海総体）は１８日、水球などがあった。競泳の女子自由形２００メートルの仮屋美邑（鹿児島情報）は、２分２秒０５で３位となり、前日の４００メートルに続いて入賞を果たした。１９日も競泳などがある。
　鹿情報の仮屋は、電光掲示板に「３」が表示されると右手でガッツポーズし、観客席に向かって大きく手を振った。前日の４００メートル２位に続き「目標の表彰台に立って二つもメダルがもらえて、人生で最高にうれしい」と笑顔がはじけた。

（結果詳細は南日本新聞でご覧になれます）


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