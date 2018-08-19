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夜空に咲く １万5000発　かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会

(2018/08/19 00:20)
夜空を彩る２尺玉の同時打ち上げ＝鹿児島市山下町
　第１８回かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会（実行委員会主催）が１８日夜、鹿児島市の鹿児島港本港区であった。約１４万５０００人（主催者発表）が訪れ、夜空を彩る約１万５０００発の花火に歓声を上げた。
　明治維新１５０周年に当たる今年は島津家家紋など、薩摩ゆかりの模様を描く創作花火が登場。九州初の１尺玉１５０連発では、直径約２８０メートルの花火が重なり、見事な大輪の花を咲かせた。
（記事全文は19日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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