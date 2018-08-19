夜空に咲く １万5000発　かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会

(2018/08/19 00:20)

夜空を彩る２尺玉の同時打ち上げ＝鹿児島市山下町

第１８回かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会（実行委員会主催）が１８日夜、鹿児島市の鹿児島港本港区であった。約１４万５０００人（主催者発表）が訪れ、夜空を彩る約１万５０００発の花火に歓声を上げた。明治維新１５０周年に当たる今年は島津家家紋など、薩摩ゆかりの模様を描く創作花火が登場。九州初の１尺玉１５０連発では、直径約２８０メートルの花火が重なり、見事な大輪の花を咲かせた。