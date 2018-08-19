長島海峡カヌー横断 地元など３県の小中学生49人
(2018/08/19 22:00)
「第３３回カヌー長島海峡横断大会」が１８日あった。長島町と熊本県天草市、長崎県南島原市などの小中学生４９人は軽快にパドルを操り、天草市牛深港から長島町蔵之元港までを約２時間で渡った。
牛深港を出発し長島を目指す子どもたち＝長島海峡
好天に恵まれ、海峡の波も穏やか。中学生は全約８キロを、小学生は４キロ地点でリレーしてこいだ。
島原―天草―長島間の３県架橋構想実現に向け機運を盛り上げようと長島町などが主催した。
（記事全文は20日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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