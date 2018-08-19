力士、赤ちゃんと土俵入り　えびの合宿の武蔵川部屋

(2018/08/19 20:00)

力士と一緒に土俵入りする赤ちゃん＝えびの市の道の駅えびの

えびの市で合宿している大相撲武蔵川部屋が１９日、道の駅えびの特設会場で「赤ちゃん土俵入り」を行った。土俵入りには、生後６カ月～２歳の男女３４人が白いふんどし姿で登場した。力士６人がそれぞれ赤ちゃんを胸の前で持ち、四股を披露。武蔵川親方（元横綱武蔵丸）が見守る中、赤ちゃんたちの元気な泣き声が響いた。同部屋のえびの合宿は、２０１４年から５年連続。えびの市原田の市相撲場で２１日まで行う。稽古時間は午前８～１０時。見学無料。