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力士、赤ちゃんと土俵入り　えびの合宿の武蔵川部屋

(2018/08/19 20:00)
力士と一緒に土俵入りする赤ちゃん＝えびの市の道の駅えびの
　えびの市で合宿している大相撲武蔵川部屋が１９日、道の駅えびの特設会場で「赤ちゃん土俵入り」を行った。
　土俵入りには、生後６カ月～２歳の男女３４人が白いふんどし姿で登場した。力士６人がそれぞれ赤ちゃんを胸の前で持ち、四股を披露。武蔵川親方（元横綱武蔵丸）が見守る中、赤ちゃんたちの元気な泣き声が響いた。
　同部屋のえびの合宿は、２０１４年から５年連続。えびの市原田の市相撲場で２１日まで行う。稽古時間は午前８～１０時。見学無料。
（記事全文は20日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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