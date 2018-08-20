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花火後もきれいに　ボランティア清掃　鹿児島市

(2018/08/20 06:30)
サマーナイト大花火後のボランティア清掃
　鹿児島市の鹿児島港本港区であった第１８回かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会（実行委員会主催）から一夜明けた１９日朝、会場周辺で団体や個人のボランティア１１００人余りがごみ拾いに汗を流した。
　回収したごみは１６３１キロと過去最少。昨年同様、花火前にごみ持ち帰りを呼び掛けて袋を配布した「もちカエル啓発作戦」の効果もあったとみられる。
（記事全文は20日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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