花火後もきれいに　ボランティア清掃　鹿児島市

(2018/08/20 06:30)

サマーナイト大花火後のボランティア清掃

鹿児島市の鹿児島港本港区であった第１８回かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会（実行委員会主催）から一夜明けた１９日朝、会場周辺で団体や個人のボランティア１１００人余りがごみ拾いに汗を流した。回収したごみは１６３１キロと過去最少。昨年同様、花火前にごみ持ち帰りを呼び掛けて袋を配布した「もちカエル啓発作戦」の効果もあったとみられる。