TOP鹿児島のニュース 社会 気象・自然

ソテツ剪定に注意　害虫のチョウ飛来 常態化　鹿児島県内

(2018/08/20 13:00)
クロマダラソテツシジミ＝８月、鹿児島市の県立博物館
　ソテツの自生地の北限とされる鹿児島県内で、害虫のチョウ「クロマダラソテツシジミ」の飛来が常態化している。専門家は、夏場に剪定（せんてい）すると、生えてきた若葉を幼虫が食い荒らし、最悪の場合、木が枯死することもあると注意を呼び掛けている。
　クロマダラソテツシジミの成虫は体長１５ミリほどで、インドや中国南部などアジアの熱帯・亜熱帯地域に生息。近年は沖縄県内にも分布している。鹿児島県内では越冬できず、夏場に南方から飛んでくる「迷蝶」との位置づけだが、２００７年以降は毎年飛来が確認されている。
（記事全文は20日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ