ソテツ剪定に注意 害虫のチョウ飛来 常態化 鹿児島県内
(2018/08/20 13:00)
ソテツの自生地の北限とされる鹿児島県内で、害虫のチョウ「クロマダラソテツシジミ」の飛来が常態化している。専門家は、夏場に剪定（せんてい）すると、生えてきた若葉を幼虫が食い荒らし、最悪の場合、木が枯死することもあると注意を呼び掛けている。
クロマダラソテツシジミ＝８月、鹿児島市の県立博物館
クロマダラソテツシジミの成虫は体長１５ミリほどで、インドや中国南部などアジアの熱帯・亜熱帯地域に生息。近年は沖縄県内にも分布している。鹿児島県内では越冬できず、夏場に南方から飛んでくる「迷蝶」との位置づけだが、２００７年以降は毎年飛来が確認されている。
（記事全文は20日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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