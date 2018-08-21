観客１万人目標　鹿児島商業高、10月の鹿児島Ｕホーム戦プロデュース

(2018/08/21 13:00)

プロサッカー公式戦プロデュースに向け、記者会見する鹿児島商業高校の生徒ら＝２０日、鹿児島市役所

サッカーＪ３の鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）公式戦を、今年も鹿児島商業高校の生徒がプロデュースする。若さと勢いに乗り、クラブ史上最多となる観客１万人達成の目標を掲げた。地域プロデュース部の３年生２人と鹿児島Ｕ、市の担当者らが２０日、市役所で記者会見した。今年は、１０月２８日午後１時から白波スタジアム（県立鴨池陸上競技場）であるカターレ富山戦をアシストする。