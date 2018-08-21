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観客１万人目標　鹿児島商業高、10月の鹿児島Ｕホーム戦プロデュース

(2018/08/21 13:00)
プロサッカー公式戦プロデュースに向け、記者会見する鹿児島商業高校の生徒ら＝２０日、鹿児島市役所
　サッカーＪ３の鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）公式戦を、今年も鹿児島商業高校の生徒がプロデュースする。若さと勢いに乗り、クラブ史上最多となる観客１万人達成の目標を掲げた。
　地域プロデュース部の３年生２人と鹿児島Ｕ、市の担当者らが２０日、市役所で記者会見した。今年は、１０月２８日午後１時から白波スタジアム（県立鴨池陸上競技場）であるカターレ富山戦をアシストする。
（記事全文は21日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）

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