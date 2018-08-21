ＳＳＨ指定１年目で快挙 国分高がコガネ類研究で文科大臣賞
(2018/08/21 20:19)
文部科学省のスーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ）に本年度指定された国分高校（霧島市）の理数科サイエンス部生物班が、全国ＳＳＨ生徒研究発表会で、最高賞の文部科学大臣表彰に輝いた。文科省によると、指定１年目の学校が最高賞を獲得したのは初めて。２１日、霧島市役所を訪れ、中重真一市長に報告した。
全国ＳＳＨ研究発表会で文部科学大臣賞を受賞した国分高生物班の中心メンバー４人と、指導した小溝克己教諭（右）＝霧島市の国分高校
研究発表会は８、９日に神戸市であり、２０８校が参加した。国分高の研究タイトルは「７３００年たっても立ち直れていない？～大隅諸島のエンマコガネと幸屋火砕流の関係」。
生物班９人が昨夏から屋久島や口永良部島などで、食ふん性の小型コガネムシのエンマコガネ類を採集。ＤＮＡの抽出も行い、鬼界カルデラの巨大噴火が分布にどう影響したかなどについて調べた。
（記事全文は２２日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
- アジア大会水球女子・有馬 銅メダル獲得 (08/21 20:35)
- ＳＳＨ指定１年目で快挙 国分高がコガネ類研究で文科大臣賞 (08/21 20:19)
- 海岸清掃２０年の阿久根・大川内さん ウミガメ保護へ脇本小で教室 (08/21 20:15)
- 観客１万人目標 鹿児島商業高、10月の鹿児島Ｕホーム戦プロデュース (08/21 13:00)
- さつま町有志と河川関係者 手作りいかだで川下り、川内川満喫 (08/21 06:30)
- 台風１９号、２１日夜にも鹿児島県に最接近 ２０号も北上 (08/21 00:30)
- 空き家活用地域に元気を 移住者への貸し出し有志が橋渡し役 指宿・川尻 (08/20 22:00)
- ライトアップで幻想的に 曽於・高岡小「いちょうの木コンサート」 (08/20 20:02)
- ソテツ剪定に注意 害虫のチョウ飛来 常態化 鹿児島県内 (08/20 13:00)
- 花火後もきれいに ボランティア清掃 鹿児島市 (08/20 06:30)
- 光の芸術 プロジェクションマッピング 集落彩る 東市来・田代夏祭り (08/19 23:00)
- 長島海峡カヌー横断 地元など３県の小中学生49人 (08/19 22:00)
- 力士、赤ちゃんと土俵入り えびの合宿の武蔵川部屋 (08/19 20:00)
- 上海に焼酎バー開店 鹿児島県産刺し身や鶏飯提供 (08/19 13:00)
- 全国高校総体 競泳女子200メートル自由形 鹿児島情報・仮屋３位 (08/19 06:30)
- 夜空に咲く １万5000発 かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会 (08/19 00:20)
- 鹿児島Ｕドロー発進 Ｊ３後半戦本格スタート (08/18 20:03)
- 島の子60人 合唱を録音 唄島プロジェクト・奄美市名瀬 (08/18 20:00)
- 若き西郷どん 紙芝居に “鹿児島通”の女性有志、偉人描く 鹿児島市 (08/18 13:00)
- 口永良部島 噴火警戒レベル４ 監視強化、警戒続く (08/18 06:30)
- 榕城小児童手作り 種子島観光冊子60種 (08/17 23:00)
- 阿久根ドライブいかが 市若手職員作成マップ第２弾 (08/17 22:00)
- 定年後に再び復興お手伝い 元南さつま市職員・川野さん (08/17 20:15)
- 川内原発 避難時間再推計 年度内に 専門委会合 (08/17 13:00)
- 噴火警戒の口永良部島視察 屋久島町長 (08/17 06:30)
- 韓国LCC 鹿児島線、毎日運航へ 10月末から (08/16 23:00)
- 島１周150キロ 自転車で楽しもう ９月９日「ジロ・デ・種子島」参加者募集 (08/16 22:00)
- 西日本豪雨被災地派遣で報告会 長期支援必要性訴え 錦江町 (08/16 20:00)
- 73回目終戦の日、不戦の誓い新た 鹿児島県内各地で戦没者慰霊の集い (08/16 13:00)
- 平和や命の大切さ強く訴え 知覧でスピーチコンテスト (08/16 06:30)