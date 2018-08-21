ＳＳＨ指定１年目で快挙　国分高がコガネ類研究で文科大臣賞

(2018/08/21 20:19)

全国ＳＳＨ研究発表会で文部科学大臣賞を受賞した国分高生物班の中心メンバー４人と、指導した小溝克己教諭（右）＝霧島市の国分高校

文部科学省のスーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ）に本年度指定された国分高校（霧島市）の理数科サイエンス部生物班が、全国ＳＳＨ生徒研究発表会で、最高賞の文部科学大臣表彰に輝いた。文科省によると、指定１年目の学校が最高賞を獲得したのは初めて。２１日、霧島市役所を訪れ、中重真一市長に報告した。研究発表会は８、９日に神戸市であり、２０８校が参加した。国分高の研究タイトルは「７３００年たっても立ち直れていない？～大隅諸島のエンマコガネと幸屋火砕流の関係」。生物班９人が昨夏から屋久島や口永良部島などで、食ふん性の小型コガネムシのエンマコガネ類を採集。ＤＮＡの抽出も行い、鬼界カルデラの巨大噴火が分布にどう影響したかなどについて調べた。