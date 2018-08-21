アジア大会水球女子・有馬 銅メダル獲得

(2018/08/21 20:35)

【ジャカルタ＝運動部・下野敏幸】第１８回アジア大会は２１日、インドネシアのジャカルタであり、水球女子の日本はグループリーグの最終戦でカザフスタンに１１－１２で敗れたが、３勝２敗の３位で銅メダルを獲得した。有馬優美選手（２０）＝東京女子体大、鹿児島情報高卒＝は最終戦でも得点を決めるなど活躍し、鹿児島県勢では今大会のメダル獲得第１号となった。