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アジア大会水球女子・有馬　銅メダル獲得

(2018/08/21 20:35)
　【ジャカルタ＝運動部・下野敏幸】第１８回アジア大会は２１日、インドネシアのジャカルタであり、水球女子の日本はグループリーグの最終戦でカザフスタンに１１－１２で敗れたが、３勝２敗の３位で銅メダルを獲得した。有馬優美選手（２０）＝東京女子体大、鹿児島情報高卒＝は最終戦でも得点を決めるなど活躍し、鹿児島県勢では今大会のメダル獲得第１号となった。
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