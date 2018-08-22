ジャカルタ・アジア大会　水球女子銅、有馬（鹿児島情報高卒）も活躍

(2018/08/22 06:30)

水球女子で銅メダルを獲得した有馬優美（右から２番目）ら日本代表選手＝ジャカルタのＧＢＫ・アクアティックセンター

第１８回アジア大会は２１日、インドネシアのジャカルタなどであり、水球女子の日本はグループリーグの最終戦でカザフスタンに１１－１２で敗れたが、３勝２敗の３位で銅メダルを獲得した。有馬優美選手（２０）＝東京女子体大、鹿児島情報高卒＝は最終戦でも得点を決めるなど活躍し、鹿児島県勢では今大会のメダル獲得第１号となった。