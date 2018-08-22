井上涼展「夏休み！オバケびじゅチュ館」来場者２万人 霧島アートの森
(2018/08/22 13:00)
湧水町の霧島アートの森で開催中の「井上涼展 夏休み！オバケびじゅチュ館」（県文化振興財団、南日本新聞社など主催）が２１日、来場者２万人を突破した。節目の来場者となった福岡市の会社員、松尾伸明さん（４３）一家に記念品や年間パスポートが贈られた。
井上涼展２万人目の来場者となり、くす玉を割る松尾伸明さん一家＝湧水町の霧島アートの森
同展は９月２日まで。８月２７日は休園。２６日午後２時、学芸員のギャラリートークがある。一般８００円、高大生６００円、小中生４００円。
（記事全文は２２日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
- 井上涼展「夏休み！オバケびじゅチュ館」来場者２万人 霧島アートの森 (08/22 13:00)
- ジャカルタ・アジア大会 水球女子銅、有馬（鹿児島情報高卒）も活躍 (08/22 06:30)
- 台風１９号 鹿児島県内、２３日まで強風域か (08/22 00:30)
- アジア大会水球女子・有馬 銅メダル獲得 (08/21 20:35)
- ＳＳＨ指定１年目で快挙 国分高がコガネ類研究で文科大臣賞 (08/21 20:19)
- 海岸清掃２０年の阿久根・大川内さん ウミガメ保護へ脇本小で教室 (08/21 20:15)
- 観客１万人目標 鹿児島商業高、10月の鹿児島Ｕホーム戦プロデュース (08/21 13:00)
- さつま町有志と河川関係者 手作りいかだで川下り、川内川満喫 (08/21 06:30)
- 台風１９号、２１日夜にも鹿児島県に最接近 ２０号も北上 (08/21 00:30)
- 空き家活用地域に元気を 移住者への貸し出し有志が橋渡し役 指宿・川尻 (08/20 22:00)
- ライトアップで幻想的に 曽於・高岡小「いちょうの木コンサート」 (08/20 20:02)
- ソテツ剪定に注意 害虫のチョウ飛来 常態化 鹿児島県内 (08/20 13:00)
- 花火後もきれいに ボランティア清掃 鹿児島市 (08/20 06:30)
- 光の芸術 プロジェクションマッピング 集落彩る 東市来・田代夏祭り (08/19 23:00)
- 長島海峡カヌー横断 地元など３県の小中学生49人 (08/19 22:00)
- 力士、赤ちゃんと土俵入り えびの合宿の武蔵川部屋 (08/19 20:00)
- 上海に焼酎バー開店 鹿児島県産刺し身や鶏飯提供 (08/19 13:00)
- 全国高校総体 競泳女子200メートル自由形 鹿児島情報・仮屋３位 (08/19 06:30)
- 夜空に咲く １万5000発 かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会 (08/19 00:20)
- 鹿児島Ｕドロー発進 Ｊ３後半戦本格スタート (08/18 20:03)
- 島の子60人 合唱を録音 唄島プロジェクト・奄美市名瀬 (08/18 20:00)
- 若き西郷どん 紙芝居に “鹿児島通”の女性有志、偉人描く 鹿児島市 (08/18 13:00)
- 口永良部島 噴火警戒レベル４ 監視強化、警戒続く (08/18 06:30)
- 榕城小児童手作り 種子島観光冊子60種 (08/17 23:00)
- 阿久根ドライブいかが 市若手職員作成マップ第２弾 (08/17 22:00)
- 定年後に再び復興お手伝い 元南さつま市職員・川野さん (08/17 20:15)
- 川内原発 避難時間再推計 年度内に 専門委会合 (08/17 13:00)
- 噴火警戒の口永良部島視察 屋久島町長 (08/17 06:30)
- 韓国LCC 鹿児島線、毎日運航へ 10月末から (08/16 23:00)
- 島１周150キロ 自転車で楽しもう ９月９日「ジロ・デ・種子島」参加者募集 (08/16 22:00)