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井上涼展「夏休み！オバケびじゅチュ館」来場者２万人 霧島アートの森

(2018/08/22 13:00)
井上涼展２万人目の来場者となり、くす玉を割る松尾伸明さん一家＝湧水町の霧島アートの森
　湧水町の霧島アートの森で開催中の「井上涼展　夏休み！オバケびじゅチュ館」（県文化振興財団、南日本新聞社など主催）が２１日、来場者２万人を突破した。節目の来場者となった福岡市の会社員、松尾伸明さん（４３）一家に記念品や年間パスポートが贈られた。
　同展は９月２日まで。８月２７日は休園。２６日午後２時、学芸員のギャラリートークがある。一般８００円、高大生６００円、小中生４００円。
（記事全文は２２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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