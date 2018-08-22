井上涼展「夏休み！オバケびじゅチュ館」来場者２万人 霧島アートの森

(2018/08/22 13:00)

井上涼展２万人目の来場者となり、くす玉を割る松尾伸明さん一家＝湧水町の霧島アートの森

湧水町の霧島アートの森で開催中の「井上涼展 夏休み！オバケびじゅチュ館」（県文化振興財団、南日本新聞社など主催）が２１日、来場者２万人を突破した。節目の来場者となった福岡市の会社員、松尾伸明さん（４３）一家に記念品や年間パスポートが贈られた。同展は９月２日まで。８月２７日は休園。２６日午後２時、学芸員のギャラリートークがある。一般８００円、高大生６００円、小中生４００円。