教職員弓道　男子団体で日本一　中高３教諭、鹿児島県勢40年ぶり

(2018/08/22 22:00)

的を狙って構える八尋毅教諭（左）、安藤毅史教諭（中央）、仮屋崎修教諭＝薩摩川内市のサンアリーナせんだい

鹿児島県内の中学校と高校の教職員３人が、全日本教職員弓道選手権大会（１０、１１日・新潟県）の男子団体で優勝した。３人はチームを組んで１５年近く。ベテランの安定感を武器に栄冠を手にした。同大会男子団体で鹿児島勢が日本一に輝くのは４０年ぶり。串木野西中学校＝いちき串木野市＝の仮屋崎修教諭（５８）と加治木高校＝姶良市＝の安藤毅史教諭（４８）、鹿児島南高＝鹿児島市＝の八尋毅教諭（４５）。