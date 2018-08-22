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教職員弓道　男子団体で日本一　中高３教諭、鹿児島県勢40年ぶり

(2018/08/22 22:00)
的を狙って構える八尋毅教諭（左）、安藤毅史教諭（中央）、仮屋崎修教諭＝薩摩川内市のサンアリーナせんだい
　鹿児島県内の中学校と高校の教職員３人が、全日本教職員弓道選手権大会（１０、１１日・新潟県）の男子団体で優勝した。３人はチームを組んで１５年近く。ベテランの安定感を武器に栄冠を手にした。同大会男子団体で鹿児島勢が日本一に輝くのは４０年ぶり。
　串木野西中学校＝いちき串木野市＝の仮屋崎修教諭（５８）と加治木高校＝姶良市＝の安藤毅史教諭（４８）、鹿児島南高＝鹿児島市＝の八尋毅教諭（４５）。
（記事全文は23日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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