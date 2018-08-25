赤米栽培が縁で交流 岡山・新本小児童ら 南種子を訪問
(2018/08/25 22:00)
神に献上する古代米・赤米（あかごめ）を栽培する縁で、岡山県総社市、長崎県対馬市と伝統文化交流協定を結ぶ南種子町を、総社市の新本小学校児童らが１９日に訪れた。地元の茎南小学校児童らと交流し、連綿と受け継がれてきた赤米文化について理解を深めた。
丈が長い南種子の赤米の苗を観察する新本小学校の児童ら＝南種子町茎永
３自治体は昨年１１月、南種子町であった赤米サミットで、地域の次代を担う子どもたち同士の相互交流を進めていくことを確認。今回が第１弾となった。
総社市からは新本小６年生の児童１１人を含む１８人が種子島入り。南種子町からは茎南小４～６年生６人のほか、赤米お田植え祭り保存会員ら計２２人が出迎えた。
（記事全文は26日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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