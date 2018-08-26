口永良部島に６日ぶり定期船 島民ら安堵
(2018/08/26 13:00)
噴火警戒レベル４（避難準備）が続く屋久島町・口永良部島の唯一の定期船「フェリー太陽」が２５日、６日ぶりに島に入港し、燃料や食料品などを届けた。台風１９号、２０号の影響で、２０日から欠航が続いていた。夏休みで島を離れていた「山海留学」の中学生らも帰島し、島民からは安堵（あんど）の声が聞かれた。
屋久島町・口永良部島に６日ぶりに入った定期船から物資を下ろす島民ら＝本村港
積み荷は、ガソリンやプロパンガスなどの燃料や、酒や肥料などが入ったコンテナ２個で、普段よりもやや多い程度という。食品は台風接近前に運んでおり、今回は少なかった。
（記事全文は26日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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