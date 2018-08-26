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口永良部島に６日ぶり定期船　島民ら安堵

(2018/08/26 13:00)
屋久島町・口永良部島に６日ぶりに入った定期船から物資を下ろす島民ら＝本村港
　噴火警戒レベル４（避難準備）が続く屋久島町・口永良部島の唯一の定期船「フェリー太陽」が２５日、６日ぶりに島に入港し、燃料や食料品などを届けた。台風１９号、２０号の影響で、２０日から欠航が続いていた。夏休みで島を離れていた「山海留学」の中学生らも帰島し、島民からは安堵（あんど）の声が聞かれた。
　積み荷は、ガソリンやプロパンガスなどの燃料や、酒や肥料などが入ったコンテナ２個で、普段よりもやや多い程度という。食品は台風接近前に運んでおり、今回は少なかった。
（記事全文は26日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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