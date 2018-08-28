スポーツ合宿、過去最多１４．４万人 １７年度鹿児島県内施設
(2018/08/28 13:00)
鹿児島県は２７日、２０１７年度のスポーツキャンプ・合宿受け入れ実績を発表した。延べ人数は前年度比０．５％増の１４万４６５７人で、過去最多を更新した。団体数は、２０年鹿児島国体に向けて施設改修が相次いだ影響でプロや大学が減り、０．９％減の１２７３団体だった。
市町村別の延べ人数は、鹿屋市が１万８８７８人で最多。実業団や大学のバレーボール合宿が増えた薩摩川内市が１４．４％増の１万３３８１人、新たにＪリーグキャンプや高校のバレーボール合同合宿があった霧島市が１６．３％増の８４４１人だった。
市町村別の延べ人数は、鹿屋市が１万８８７８人で最多。実業団や大学のバレーボール合宿が増えた薩摩川内市が１４．４％増の１万３３８１人、新たにＪリーグキャンプや高校のバレーボール合同合宿があった霧島市が１６．３％増の８４４１人だった。
（記事全文は２８日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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