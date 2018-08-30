豪雨義援金3928万円 日赤へ 南日本新聞社
(2018/08/30 13:00)
南日本新聞社は２９日、７月の西日本豪雨災害に寄せられた義援金３９２８万２３１円を日本赤十字社鹿児島県支部に届けた。
三反園訓知事（左）に義援金目録を渡す南日本新聞社の佐潟隆一社長＝県庁
７月１３日から８月１０日まで募り、匿名を含む個人、企業、団体から７０９件の善意が集まった。佐潟隆一社長が県庁を訪ね、日赤県支部長の三反園訓知事に目録と寄付者の名簿を渡した。
佐潟社長は「読者の思いを一日も早い復旧復興に役立ててほしい」と述べ、三反園知事は「ありがたい。被災者の大きな励みになる」と感謝した。
義援金は配分委員会の決定に基づき、自治体を通じ被災者に贈られる。
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