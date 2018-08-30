自作ロボ熱戦 曽於高Ｖ 県高校ロボット競技大会・隼人工高
(2018/08/30 22:00)
鹿児島県高校ロボット競技大会は２８日、霧島市の隼人工業高校であり、１１校１４チームが自ら設計・製作したロボットで熱戦を繰り広げた。曽於高校（曽於市）のチーム溶接工作部が初優勝した。同校を含む上位４チームが全国大会（１０月・山口県）へ出場する。
製作したロボットで競技に臨む高校生＝霧島市の隼人工業高校
リモコン型と自立型のロボット２台を使用。メガホンやテニスボールといったアイテムを３分以内に指定場所に運ぶなど所定の動作をクリアした分に応じて得点が加算された。生徒は工夫を凝らした自作機で難しい競技に挑んだ。
４位まで次の通り。
（２）奄美（アマミノクロウサギ）
（３）鹿児島工業（鹿工大煙突２号）
（４）加治木工業（K-TEC）
（記事全文は31日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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