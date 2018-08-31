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小林観光お得に楽しんで　市外客に2000円分クーポン配布　市観光協会

(2018/08/31 22:00)
飲食店や観光施設で使用できる「こばやし満喫観光クーポン券」＝小林市観光協会
　小林市観光協会は、市外から訪れる観光客に「こばやし満喫観光クーポン券」を配布している。飲食店用、観光施設用の５００円券２枚ずつで計２０００円分。来年３月３日まで利用できる。
　ＪＲ小林駅前の同協会で居住地を証明できる身分証を提示し、指定の申込書に氏名などを記入する。１グループ１セット限り。焼き肉、ラーメン店など飲食店約３５店舗、観光農園や温泉など観光施設約３５店舗で使える。
　同協会＝0984(22)8684
（記事全文は１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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