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奄美世界遺産 20年登録へ活動費1.4億円　環境省概算要求

(2018/09/01 06:30)
　環境省は世界自然遺産候補「奄美大島、徳之島、沖縄島北部および西表島」の２０２０年登録を目指し、３１日発表の１９年度予算概算要求に活動推進費１億４５００万円を盛り込んだ。
　５月に国連教育科学文化機関（ユネスコ）の諮問機関から「将来的な保護の継続に懸念がある」として登録延期を勧告されたため、観光客の急増対策など指摘を受けた課題を解決する。アマミノクロウサギなど希少種を捕食するノネコ対策には５０００万円を計上した。
（記事全文は１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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