奄美世界遺産 20年登録へ活動費1.4億円 環境省概算要求

(2018/09/01 06:30)

環境省は世界自然遺産候補「奄美大島、徳之島、沖縄島北部および西表島」の２０２０年登録を目指し、３１日発表の１９年度予算概算要求に活動推進費１億４５００万円を盛り込んだ。

５月に国連教育科学文化機関（ユネスコ）の諮問機関から「将来的な保護の継続に懸念がある」として登録延期を勧告されたため、観光客の急増対策など指摘を受けた課題を解決する。アマミノクロウサギなど希少種を捕食するノネコ対策には５０００万円を計上した。

