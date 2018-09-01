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野菜の日 みんなで手作り昼食会　薩摩川内市役所

(2018/09/01 13:00)
野菜の日に合わせ、昼食時間に野菜たっぷりサンドイッチを作る職員ら＝薩摩川内市役所
　「野菜の日」の８月３１日、薩摩川内市は野菜食の普及に取り組んだ。２年前に「３５０ベジライフ宣言」をしており、課ごとに１日３５０グラム以上の摂取を呼び掛けたり、昼食を野菜たっぷりメニューにしたりした。
　ひとみらい政策課は、男性に料理への苦手意識をなくしてもらう内閣府のキャンペーン「おとう飯」を兼ねた昼食会を企画。男性職員３人が自宅で下ごしらえした野菜を持ち寄り、みんなでサンドイッチを作った。
（記事全文は１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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