野菜の日 みんなで手作り昼食会　薩摩川内市役所

(2018/09/01 13:00)

野菜の日に合わせ、昼食時間に野菜たっぷりサンドイッチを作る職員ら＝薩摩川内市役所

「野菜の日」の８月３１日、薩摩川内市は野菜食の普及に取り組んだ。２年前に「３５０ベジライフ宣言」をしており、課ごとに１日３５０グラム以上の摂取を呼び掛けたり、昼食を野菜たっぷりメニューにしたりした。ひとみらい政策課は、男性に料理への苦手意識をなくしてもらう内閣府のキャンペーン「おとう飯」を兼ねた昼食会を企画。男性職員３人が自宅で下ごしらえした野菜を持ち寄り、みんなでサンドイッチを作った。