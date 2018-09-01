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出水駅前をリノベで再生　築７０年超の元旅館、カフェに改修

(2018/09/01 20:20)
「店が人通りを増やす拠点になれば」と語る新屋祐一さん＝出水市のグッドライフメーカー８
　出水市の出水駅西口の駅前通り再生を目指し、築７０年超の元旅館を改修したカフェ兼集会室が１日、オープンした。建築業新屋祐一さん（４３）＝同市高尾野町＝は既存物件を活用して出店を促し、人の流れを生むリノベーションまちづくりの手法で挑戦。「共感する人と出水の玄関口をにぎやかにしたい」と語る。
　木造２階建ての店舗は「グッドライフメーカー８（エイト）」。１階は新屋さんの事務所とチャレンジショップに貸す１５席ほどのカフェ、２階はワークショップなどに使える集会室にした。自己資金で改修費を賄った。
（記事全文は２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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