出水駅前をリノベで再生　築７０年超の元旅館、カフェに改修

(2018/09/01 20:20)

「店が人通りを増やす拠点になれば」と語る新屋祐一さん＝出水市のグッドライフメーカー８

出水市の出水駅西口の駅前通り再生を目指し、築７０年超の元旅館を改修したカフェ兼集会室が１日、オープンした。建築業新屋祐一さん（４３）＝同市高尾野町＝は既存物件を活用して出店を促し、人の流れを生むリノベーションまちづくりの手法で挑戦。「共感する人と出水の玄関口をにぎやかにしたい」と語る。木造２階建ての店舗は「グッドライフメーカー８（エイト）」。１階は新屋さんの事務所とチャレンジショップに貸す１５席ほどのカフェ、２階はワークショップなどに使える集会室にした。自己資金で改修費を賄った。